Montechiarugolo comunità inclusiva | al via il progetto Vendo Differenza

A Montechiarugolo prende il via il progetto “Vendo Differenza”, volto a promuovere la conoscenza e la comprensione delle neurodiversità. L’iniziativa mira a creare una comunità più inclusiva, favorendo la partecipazione sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico e di altri neurodiversi. Attraverso attività e momenti di sensibilizzazione, si intende rafforzare l’accoglienza e l’integrazione, contribuendo a un ambiente più equo e solidale per tutti.

Promuovere la conoscenza e la comprensione delle neurodiversità per costruire una comunità più inclusiva favorendo una maggiore partecipazione sociale, in particolare delle persone con disturbi dello spettro autistico. Questo l'obiettivo del progetto "Vendo Differenza", realizzato.

