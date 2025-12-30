A Carlantino il ' pranzo collettivo' è antidoto contro la solitudine | Nuovo anno nel segno della comunità
A Carlantino, il pranzo collettivo promosso dall’amministrazione comunale, dalla Pro Loco e dal sindaco Graziano Coscia rappresenta un’occasione di socializzazione e vicinanza per gli over 75. Con l’invito rivolto a 120 anziani, l’iniziativa mira a rafforzare i legami comunitari e promuovere un senso di appartenenza, contribuendo a contrastare la solitudine e valorizzare il valore della condivisione nel nuovo anno.
L’Amministrazione comunale, la Pro Loco e il sindaco di Carlantino, Graziano Coscia, hanno invitato a pranzo 120 ultra 75enni. All’iniziativa è stato dato un titolo: “A tavola con la Comunità”. L’appuntamento è per domenica 4 gennaio 2026, alle ore 13, negli spazi dell’edificio scolastico Carmine. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
