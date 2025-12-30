A Carlantino il ' pranzo collettivo' è antidoto contro la solitudine | Nuovo anno nel segno della comunità

A Carlantino, il pranzo collettivo promosso dall’amministrazione comunale, dalla Pro Loco e dal sindaco Graziano Coscia rappresenta un’occasione di socializzazione e vicinanza per gli over 75. Con l’invito rivolto a 120 anziani, l’iniziativa mira a rafforzare i legami comunitari e promuovere un senso di appartenenza, contribuendo a contrastare la solitudine e valorizzare il valore della condivisione nel nuovo anno.

