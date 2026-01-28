Roma-Juventus via alla prevendita | caccia al biglietto aperta

La vendita dei biglietti per Roma-Juventus è partita. La Roma ha aperto le prevendite e già molti tifosi si stanno mettendo in fila sul sito ufficiale. La partita si giocherà allo Stadio Olimpico tra il 28 febbraio e il 1° marzo. In molti vogliono assicurarsi un posto per uno degli incontri più attesi della stagione.

Parte la corsa ai biglietti per uno degli appuntamenti clou della stagione. La Roma ha aperto ufficialmente la prima fase di vendita dei tagliandi per la sfida contro la Juventus, in programma allo Stadio Olimpico nel weekend tra il 28 febbraio e il 1° marzo. La finestra attiva in queste ore è riservata esclusivamente agli abbonati Plus e Classic Extra e ai possessori della AS Roma Card. Gli aventi diritto possono già assicurarsi il posto attraverso i canali ufficiali della Roma. Una prima fase destinata a esaurirsi rapidamente, in attesa dell’eventuale apertura alla vendita libera. È iniziata la prima fase di vendita dei biglietti per Roma-Juventus dedicata agli abbonati PlusClassic Extra e ai titolari di #ASRoma Card Il match è in programma nel weekend del 28 febbraio1 marzo Acquista ora! https:t.🔗 Leggi su Sololaroma.it

