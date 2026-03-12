Napolimania a Gstaad | pizza e arte valgono un milione

A Gstaad si accendono i riflettori sulla scena napoletana con un evento dedicato alla pizza e all’arte. La manifestazione richiama appassionati e professionisti, portando in Svizzera un pezzo di Napoli attraverso degustazioni e esposizioni. La città svizzera si trasforma così in un palcoscenico dove cultura e gastronomia si incontrano, attirando l’attenzione di pubblico e media.

La Svizzera non è più solo il rifugio dei capitali, ma diventa la vetrina dell'eccellenza napoletana. A Gstaad, tra telecabine griffate e terrazze panoramiche, si assiste a un fenomeno inedito: l'arte povera incontra il lusso estremo. Non si tratta della Roccaraso di Rita De Crescenzo, bensì di una vera e propria Napolimania che ha invaso l'eremo del jet set. In questo contesto esclusivo, uno spinello arancione dalle mille sfaccettature viene valutato a un milione di franchi, simbolo di un mercato dove la tradizione locale si fonde con la ricchezza globale. L'invasione gastronomica sulla neve. Il primo fronte di questa espansione culturale è rappresentato dalla cucina, portata da Tonino e Fabrizio Melillo, padre e figlio, accompagnati da una costellazione di stelle culinarie.