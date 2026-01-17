Lazio | pizza day Coldiretti un milione di famiglie la fanno a casa

Nel Lazio, la tradizione della pizza si conferma un elemento centrale della cultura culinaria, con molte famiglie che preferiscono prepararla a casa utilizzando ingredienti a filiera corta. Secondo Coldiretti, circa un milione di nuclei familiari scelgono questa modalità, sottolineando l’importanza di sostenere produzioni locali e di preservare le tecniche tradizionali. La passione per la pizza si mantiene viva anche attraverso queste pratiche, che rafforzano il legame tra territorio e alimentazione quotidiana.

La passione per la pizza continua a essere una costante intramontabile e, nel Lazio, si esprime sempre più attraverso la scelta della filiera corta. Secondo un recente sondaggio condotto da Coldiretti-Ixe', la pizza fatta in casa è una tradizione che coinvolge ben il 39 per cento delle famiglie italiane, corrispondente a oltre un milione di nuclei familiari. Questo dato è emerso in occasione della Giornata mondiale della pizza, che si celebra oggi, 17 gennaio, con una serie di iniziative speciali organizzate in tutti i mercati di Campagna Amica. A Roma, si svolgeranno due eventi significativi presso il Mercato di Campagna Amica all'Eur e al Circo Massimo, situato in via di San Teodoro 74.

