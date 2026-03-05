Borsa Mediterranea del Turismo a Napoli dal 12 marzo | focus su sport e termalismo

Dal 12 al 14 marzo 2026 a Napoli si terrà la Borsa Mediterranea del Turismo, con un focus speciale su sport e termalismo. L’evento si svolgerà presso la Mostra d’Oltremare, nel Padiglione 3, stand 3038-3041. La manifestazione riunisce operatori e professionisti del settore per discutere le novità legate al turismo termale e alle attività sportive. La giornata inaugurale sarà dedicata al forum “Il Termalismo Italiano: Dalle Terme al Sistema Salute”.

Napoli si prepara ad ospitare, dal 12 al 14 marzo 2026, il Forum “Il Termalismo Italiano: Dalle Terme al Sistema Salute”, evento di punta della Bmt (Borsa Mediterranea del Turismo) che avrà luogo presso la Mostra d’Oltremare, Padiglione 3, stand 3038-3041. Tre giorni di dibattito dedicati a innovazione, sport, territorio e strategie per il rilancio di un settore chiave per il benessere e la sanità nazionale. Inaugurazione con ospiti di rilievo. L’apertura dei lavori è prevista per il 12 marzo alle 12.45, con un parterre di rappresentanti del settore e delle istituzioni. I saluti istituzionali saranno affidati a Emanuele Boaretto, Federalberghi Terme, Franca Roso, ANCOT, Costanzo Iaccarino, Federalberghi Regione Campania, Enzo Maraio, assessore al Turismo Regione Campania, On. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Borsa Mediterranea del Turismo, a Napoli inaugurazione con il ministro Santanchè Il Comune di Taranto partecipa alla Borsa del Turismo Extralberghiero (BTE) di Brindisi in programma dal 5 al 7 marzoTarantini Time QuotidianoIl Comune di Taranto parteciperà alla Borsa del Turismo Extralberghiero (BTE Puglia), l’evento regionale di settore che si... Tutto quello che riguarda Borsa Mediterranea del. Temi più discussi: Borsa Mediterranea del Turismo, Volotea alla Mostra d'Oltremare con uno stand dedicato; Alla Mostra d'Oltremare di Napoli il 12 marzo taglio del nastro della 29esima Borsa mediterranea del turismo con Santanchè; Il 12 marzo Napoli accoglie la BMT!; Confcommercio Corato presente al BMT di Bari: il modello Corato tra tradizione e futuro. Napoli, alla Bmt «Explora Journeys» con una nuova visione del viaggio oceanicoExplora Journeys, il brand di viaggi oceanici di lusso del Gruppo Msc alla Bmt, la Borsa Mediterranea del Turismo in programma alla Mostra d'Oltremare di Napoli dal 12 al 14 ... ilmattino.it Borsa Mediterranea del Turismo, Volotea alla Mostra d'Oltremare con uno stand dedicatoVolotea, la compagnia aerea delle piccole e medie città europee, si prepara ad atterrare alla BMT (Borsa Mediterranea del Turismo), la 29ª edizione della fiera di riferimento per ... ilmattino.it Viverenapoli sarà presente alla BMT – Borsa Mediterranea del Turismo, il principale appuntamento del settore travel del Mediterraneo. Un’occasione strategica, pensata per i professionisti del turismo, per creare nuove sinergie, sviluppare collaborazioni concr - facebook.com facebook