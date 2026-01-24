Il Napoli si prepara a consolidare la propria rosa con un investimento significativo: 20 milioni di euro per il talento brasiliano Giovane. Mentre si lavora anche per rinforzare le fasce, la società dimostra un equilibrio tra progetti a lungo termine e obiettivi stagionali. Un passo importante per mantenere alta la competitività e rafforzare la squadra in vista delle sfide future.

"> Il Napoli ha rotto gli indugi e ha deciso di investire sul futuro senza rinunciare all’ambizione immediata. L’arrivo di Giovane Santana do Nascimento, classe 2003, rappresenta il primo vero colpo invernale degli azzurri: operazione da circa 20 milioni complessivi con il Verona e contratto quinquennale fino al 2030. Un’operazione raccontata nei dettagli da Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, che sottolinea come il club abbia scelto di dribblare la logica del saldo zero per rilanciare qualità e profondità offensiva. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, ecco Giovane: 20 milioni per il talento brasiliano. Ora Manna cerca il colpo sulle fasce”

Gazzetta dello Sport: “Napoli, ecco Giovane: 20 milioni per il talento brasiliano. Ora Manna cerca il colpo sulle fasce”Il Napoli ha deciso di puntare sul talento brasiliano Giovane, con un investimento di circa 20 milioni di euro.

Gazzetta dello Sport: “Napoli, fuochi d’artificio sul mercato: Giovane è il colpo di Conte”Il mercato del Napoli si anima con importanti novità, segnando un momento di grande fermento.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Pronostico Copenhagen-Napoli quote 7 giornata Champions; Le big faticano, ma l'Inter va in fuga e il Napoli si deprime. Il campionato ha preso una direzione; Atalanta-Inter-Juve-Napoli, quanti punti vi servono in Champions? Tutto in 10 domande e risposte; Gli affari del giorno: il Como punta la stellina Lahdo, ufficiale Douglas Costa al Chievo in D.

Gazzetta dello Sport: Napoli, altri guai. Neres si operaDavid Neres è arrivato al bivio più delicato della sua stagione. Il dolore persistente al tendine della caviglia sinistra, dopo i consulti effettuati tra Castel Volturno e Londra, ha portato il fantas ... napolipiu.com

Gazzetta dello Sport: Napoli, ecco Giovane: 20 milioni per il talento brasiliano. Ora Manna cerca il colpo sulle fasceIl Napoli ha rotto gli indugi e ha deciso di investire sul futuro senza rinunciare all’ambizione immediata. L’arrivo di Giovane Santana do Nascimento, classe 2003, rappresenta il primo vero colpo inve ... napolipiu.com

Mario Frick si racconta alla Gazzetta dello Sport ripercorrendo carriera e vita privata. In un articolo a lui dedicato sulle pagine de "La Rosea", l’ex attaccante amaranto, arrivato ad Arezzo nell’autunno 2000 e autore di 17 gol in C1, ha parlato della dipendenza d - facebook.com facebook