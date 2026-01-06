Lecce Roma streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A
Ecco le informazioni su come seguire la partita Lecce Roma, valida per la 19ª giornata di Serie A, in streaming e in diretta TV. L’incontro si disputarà oggi, martedì 6 gennaio 2026, alle ore 18 allo stadio Via del Mare di Lecce. Di seguito troverete dettagli sulle modalità di visione e le probabili formazioni.
Lecce Roma streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. LECCE ROMA STREAMING TV – Oggi, martedì 6 gennaio 2026, alle ore 18 Lecce e Roma scendono in campo allo stadio Via del mare di Lecce, partita valida per la 19esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Lecce Roma in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Lecce e Roma sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e sui canali satellitari di Sky Sport. 🔗 Leggi su Tpi.it
Radio1 Rai. . #Calcio #SerieA Calendario festivo da ottovolante con la sfida a distanza tra #Roma e Juventus per il quarto posto. Alle 15 Pisa-Como, alle 18 Lecce-Roma e alle 20:45 Sassuolo-Juventus. Giallorossi in campo falcidiati dalle assenze. Manuel Co - facebook.com facebook
