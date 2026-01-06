Ecco le informazioni su come seguire la partita Lecce Roma, valida per la 19ª giornata di Serie A, in streaming e in diretta TV. L’incontro si disputarà oggi, martedì 6 gennaio 2026, alle ore 18 allo stadio Via del Mare di Lecce. Di seguito troverete dettagli sulle modalità di visione e le probabili formazioni.

Lecce Roma streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. LECCE ROMA STREAMING TV – Oggi, martedì 6 gennaio 2026, alle ore 18 Lecce e Roma scendono in campo allo stadio Via del mare di Lecce, partita valida per la 19esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Lecce Roma in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Lecce e Roma sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e sui canali satellitari di Sky Sport. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Lecce Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Leggi anche: Lecce Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Leggi anche: Juventus Lecce streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Dove vedere Lecce-Roma in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Lecce-Roma: orario e dove vederla in TV e streaming; Lecce-Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Juventus - Lecce in Diretta Streaming | IT.

Lecce-Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Nel turno infrasettimanale valido per la 19ª giornata i giallorossi di Gian Piero Gasperini, reduci da tre ko consecutivi in trasferta, fanno visita ai salentini di Eusebio Di Francesco ... tuttosport.com