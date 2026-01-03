Ecco le informazioni per seguire la partita di Serie A tra Juventus e Lecce, in programma sabato 3 gennaio 2026 alle ore 18 all’Allianz Stadium di Torino. Di seguito, le modalità di streaming e diretta tv disponibili, insieme alle probabili formazioni. Una guida utile per chi desidera seguire l’incontro in modo chiaro e affidabile.

Juventus Lecce streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. JUVENTUS LECCE STREAMING TV – Oggi, sabato 3 gennaio 2026, alle ore 18 Juventus e Lecce scendono in campo all’Allianz Stadium di Torino, partita valida per la 18esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Juventus Lecce in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Juventus e Lecce sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Juventus Lecce streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Leggi anche: Lecce Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Leggi anche: Como Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Diretta Juventus-Lecce: formazioni e dove vederla in tv e live streaming; Juventus-Lecce, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni; Juventus-Lecce: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Serie A | Dove vedere Juventus-Lecce.

Juventus – Lecce LIVE Diretta Streaming e Tv Serie A 18° Giornata - Juventus in Diretta Tv e Streaming Live, 18° Giornata Serie A, Sabato 3 Gennaio ore 18:00. stadiosport.it