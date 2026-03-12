Juan Jesus non al top | possibile cambio in difesa col Lecce

Juan Jesus non è al massimo della forma e potrebbe essere sostituito nella difesa in vista della partita contro il Lecce. Antonio Conte sta valutando alcune variazioni nella formazione, considerando le condizioni dell’italo-brasiliano e la possibilità di inserire altri giocatori nel reparto difensivo. La sfida è in programma e le decisioni sulla formazione sono ancora in fase di definizione.

Antonio Conte potrebbe essere costretto a modificare qualcosa nella formazione in vista della sfida contro il Lecce, in programma sabato allo stadio Maradona. Non si tratterebbe però di una scelta tecnica, quanto piuttosto di una decisione dettata dalle condizioni fisiche di alcuni giocatori. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Juan Jesus non sarebbe al meglio e la sua presenza dal primo minuto resta in dubbio. Per questo motivo lo staff tecnico starebbe valutando una possibile soluzione alternativa nel reparto arretrato. Il quotidiano spiega infatti che "in difesa dovrebbe esserci una novità: con Juan Jesus che non è al top, Conte dovrebbe tornare a puntare su Beukema da terzo centrale di destra.