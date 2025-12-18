Ecco le formazioni ufficiali di Napoli-Milan, primo atto della semifinale di Supercoppa Italiana. Juan Jesus prende il posto di Buongiorno, mentre Lobotka e McTominay confermano il loro ruolo a centrocampo. Una sfida attesa, ricca di tensione e emozioni, tra due grandi squadre pronte a darsi battaglia per accedere alla finale.

© Ilnapolista.it - Napoli-Milan, le formazioni ufficiali: c’è Juan Jesus al posto di Buongiorno, Lobotka e McTominay confermati a centrocampo

Ecco le formazioni ufficiali di Napoli- Milan, match valido per la prima semifinale di Supercoppa Italiana. La vincente, affronterà una tra Inter e Bologna (match previsto per domani alle ore 20:00). Napoli-Milan, le formazioni ufficiali. NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola: David Neres, Hojlund, Elmas. All. Conte MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupinian; Nkunku, Pulisic. All. Allegri Leggi anche: Supercoppa, il consiglio di Franco Ordine al Milan di Allegri: “prendi i soldi e scappa, ossia perdi col Napoli e torna a casa” Scrive così Ordine sul Giornale: Avver­tenza: può sem­brare una pro­vo­ca­zione men­tre ha l’intento di un con­si­glio con­tro­cor­rente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Leggi anche: Napoli-Milan, le ultime di formazione: Juan Jesus potrebbe partire titolare al posto di Buongiorno

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Milan-Napoli, Conte prepara la sfida. Juan Jesus al posto di Buongiorno e il ritorno di Rrahmani”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Napoli-Milan di Supercoppa, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali; Supercoppa, semifinale: le formazioni ufficiali di Napoli-Milan; Supercoppa Italiana, Napoli-Milan: le probabili formazioni e dove vederla in tv; Serie A, alle 20.45 c'è Lecce-Pisa: lotta salvezza in primo piano.

Napoli-Milan, orario, formazioni ufficiali, e dove vedere in tv e streaming la Supercoppa - A Riad i cmapioni d'Italia sfidano i rossoneri detentori del titolo nella prima semifinale del primo trofeo stagionale ... tuttosport.com