Napoli | il Cau copre i manifesti di FdI per denunciare

A Napoli, alcuni manifesti di Fratelli d’Italia sono stati coperti da messaggi di denuncia sociale. La città si è così trasformata in un palcoscenico di interventi pubblici che modificano l'aspetto delle affissioni ufficiali, creando un quadro in cui si mescolano comunicazioni politiche e richieste di attenzione su temi sociali. L’azione si è verificata nel tessuto urbano, coinvolgendo diversi quartieri.

Il tessuto urbano di Napoli si è trasformato in un palinsesto politico dove i manifesti elettorali sono stati sovrascritti da messaggi di denuncia sociale. Il Collettivo Autorganizzato Universitario, noto come Cau, ha rivendicato l'operazione di copertura dei cartelloni del partito Fratelli d'Italia con scritte che segnalano presunti abusi delle forze dell'ordine. L'iniziativa non è casuale ma si inserisce nella campagna per il referendum sulla giustizia fissato per la fine del mese, collegando direttamente la protesta alla mobilitazione prevista a Roma il 14 marzo. Le immagini dei manifesti originali recavano lo slogan Sempre al vostro fianco, un messaggio di vicinanza che il collettivo ha intenzionalmente offuscato per raccontare una parte della storia spesso rimossa dal dibattito pubblico.