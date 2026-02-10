I manifesti dei giovani di FdI accendono lo scontro politico Carnevali | Scuola spazio di confronto così si instaura il sospetto

A Bergamo, i manifesti dei giovani di Fratelli d’Italia hanno scatenato un acceso dibattito. Le polemiche ruotano intorno al ruolo della scuola e ai limiti della libertà di insegnamento. Carnevali critica le posizioni, dicendo che la scuola dovrebbe essere un luogo di confronto aperto, ma così si rischia di creare sospetti e tensioni. La discussione continua a dividere politica e studenti.

Bergamo. Uno scontro politico acceso sul ruolo della scuola e sui confini della libertà di insegnamento. La seduta di Consiglio comunale di lunedì 9 febbraio si anima nel finale, quando l'aula è chiamata a discutere l'ordine del giorno urgente presentato dal Partito Democratico sui manifesti di Azione Studentesca comparsi fuori dalle scuole superiori di Bergamo. Dopo l'approvazione di una servitù di passaggio pedonale a Casa Suardi e del Piano del Verde, lo strumento che guiderà la pianificazione del verde pubblico orientando le decisioni dell'amministrazione nei prossimi anni, il vicesindaco e assessore al Bilancio Sergio Gandi relaziona il consiglio sulle deliberazioni di dicembre della Corte dei Conti sul funzionamento dei controlli interni nel 2021, 2022 e 2023 e ai rendiconti di Palazzo Frizzoni dal 2021 al 2024.

