Vandalizzati i manifesti con Giorgia Meloni a Viterbo FdI | Non ci facciamo zittire | FOTO

A Viterbo, alcuni manifesti con l’immagine di Giorgia Meloni sono stati vandalizzati. Sono stati strappati e imbrattati in modo brutale. Fratelli d’Italia condanna l’atto, definendolo un gesto ignobile e antidemocratico. La questione suscita ancora polemiche e tensioni politiche in città.

Il partito, tramite il coordinatore Luigi Maria Buzzi, denuncia immagini strappate e imbrattate della presidente del consiglio sui cartelloni sparsi per la città Atti vandalici contro i manifesti di Fratelli d’Italia a Viterbo. Immagini strappate e imbrattate del presidente del consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, “rappresentano un gesto ignobile, vigliacco e profondamente antidemocratico”. Il coordinamento locale cittadino del partito interviene e denuncia la situazione. “Non si tratta soltanto di un attacco a un partito politico - scrive il coordinatore del circolo di Viterbo, Luigi Maria Buzzi -, ma di un’offesa all’intera comunità cittadina e ai principi fondamentali del confronto civile.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Approfondimenti su Viterbo Manifesti Giorgia Meloni, Fdi fa impazzire la sinistra con una foto: "Buon 1° gennaio" Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ha condiviso una semplice immagine di auguri per il 1° gennaio, suscitando reazioni nella sfera politica. I manifesti con Giorgia Meloni e Hitler a Bolzano La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Viterbo Manifesti Viterbo – Vandalizzati i manifesti di FdI, Buzzi: Non ci facciamo intimidireVITERBO - Offesa ad un'intera comunità, con queste parole il coordinatore del circolo di Fratelli d’Italia di Viterbo, Luigi Maria Buzzi stigma le azioni d ... etrurianews.it Viterbo, vandalizzati i manifesti di Fratelli d’Italia. Buzzi: Gesto vile e antidemocratico, non ci faremo intimidireGli atti vandalici contro i manifesti di Fratelli d'Italia, a Viterbo, con immagini strappate e imbrattate del presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, rappresentano un gesto ignobile, v ... newtuscia.it Nel nuovo sondaggio politico Tecnè perdono leggermente terreno Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, mentre fanno piccoli passi avanti sia il Pd, sia il Movimento 5 stelle. La fiducia nel governo è in calo, quella in Giorgia Meloni oscilla. - facebook.com facebook Giorgia #Meloni ha abbandonato il Sud e continua a non occuparsi dell’Italia. Post di @pdnetwork x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.