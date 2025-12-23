Khephren Thuram Inter | Fabrizio Romano conferma l’interesse nerazzurro ma…

Secondo Fabrizio Romano, l’Inter ha manifestato interesse per Khephren Thuram, ma non è ancora certo che l’affare si possa concludere con successo. La trattativa rimane aperta e dipenderà da vari fattori, anche considerando le valutazioni e le strategie del club nerazzurro. La situazione viene monitorata attentamente, in attesa di sviluppi che possano chiarire le possibilità di un trasferimento.

Inter News 24 Khephren Thuram Inter: l'esperto di mercato Fabrizio Romano conferma l'interesse della Beneamata, ma frena sulla buona riuscita dell'affare. Il nome di Khéphren Thuram, il dinamico centrocampista francese noto per la sua imponente forza fisica e la capacità di strappare palla al piede, torna a infiammare l'asse tra Milano e Torino. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, l'interesse dell' Inter per il figlio d'arte è concreto e risale già alla scorsa sessione estiva. I nerazzurri vedrebbero in lui l'innesto ideale per completare una mediana già di altissimo livello.

