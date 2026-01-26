Mercato SSC Napoli Fabrizio Romano svela le strategie di Manna e De Laurentiis

Il mercato del Napoli si sta avviando verso una fase più attiva, con strategie chiare di Manna e De Laurentiis. Dopo un primo periodo di valutazioni, il club azzurro si prepara a fare i primi acquisti per rafforzare la rosa in vista della seconda metà della stagione. La trasparenza delle strategie indica un approccio ponderato e mirato alle esigenze della squadra.

Il mercato del Napoli entra nel vivo, anche se senza clamori eccessivi. Dopo una prima parte di sessione all’insegna della riflessione e delle valutazioni interne, il club azzurro sembra pronto a muovere i primi passi concreti per rinforzare la rosa in vista della seconda metà di stagione. A fare il punto sulla situazione è stato come sempre Fabrizio Romano, tra le voci più autorevoli del panorama calcistico internazionale. L’esperto di mercato ha svelato che il Napoli sta lavorando per uno o due acquisti mirati, senza rivoluzioni, ma con l’obiettivo di aggiungere qualità e soluzioni utili all’organico.🔗 Leggi su Dailynews24.it

