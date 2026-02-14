Napoli-Roma Bianchi | È il derby del Sud Il futuro degli azzurri dipende dai recuperi

Bianchi ha detto che Napoli-Roma è il derby del Sud e che l'esito dipende dai recuperi dei giocatori chiave. La partita si gioca in un momento in cui gli azzurri devono recuperare alcuni giocatori importanti in vista delle prossime sfide. Bianchi ha sottolineato come le condizioni fisiche potranno fare la differenza sul risultato finale.

NAPOLI – «Non chiedetemi un pronostico. È davvero complicato». Ottavio Bianchi osserva Napoli-Roma con lo sguardo di chi conosce bene entrambe le realtà. Intervistato da Pasquale Tina per Repubblica Napoli, l'ex allenatore azzurro – artefice del primo storico scudetto del 10 maggio 1987, della Coppa Italia nella stessa stagione e della Coppa Uefa nel 1989 – si prepara a vivere una partita che per lui ha un valore speciale. Anche perché in giallorosso conquistò un'altra Coppa Italia, sfiorando la Coppa Uefa poi persa in finale contro l'Inter.

