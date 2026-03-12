Napoli auto si schianta e si ribalta sul viadotto della SS162Dir | incidente tra Barra e Ponticelli

Da fanpage.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'auto si è schiantata e si è ribaltata sul viadotto della SS162 Dir, tra Barra e Ponticelli, a Napoli. L'incidente è avvenuto lungo la strada che collega l'autostrada A3 Napoli-Salerno al centro della città. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma al momento non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni dei coinvolti. La circolazione sulla strada ha subito rallentamenti.

Incidente stradale sulla SS162 Dir, il viadotto che collega l'autostrada A3 Napoli-Salerno al centro del capoluogo partenopeo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Tamponamento a catena sulla Tangenziale di Napoli, auto si schianta e si ribalta: incidente nella notteIncidente sulla Tangenziale di Napoli: tamponamento a catena nella notte, ci sono feriti.

Incidente, si schianta contro un'auto parcheggiata e poi si ribaltaPerde il controllo dell’auto, si schianta contro una macchina parcheggiata a bordo strada e poi si ribalta.

Altri aggiornamenti su Napoli auto si schianta e si ribalta...

Temi più discussi: Napoli, auto si schianta e si ribalta sul viadotto della SS162Dir: incidente tra Barra e Ponticelli; Incidente a Casoria, si schianta contro un palo: 52enne di Napoli muore sul colpo; A1 Milano-Napoli nel Fiorentino: ancora lunghe code a seguito di un incidente tra due camion e un'auto; Napoli, giovane donna accoltellata in autobus: l'aggressore si toglie la vita.

napoli auto si schiantaRuba un'auto, si schianta e si capovolge, tenta di rubarne un'altra e viene linciato dalla follaLadro d'auto pestato dalla folla a Villaricca. La Polizia lo ferma e lo salva dal linciaggio. msn.com

napoli auto si schiantaIncidente a Casoria, si schianta contro un palo: 52enne di Napoli muore sul colpoUn uomo di 52 anni è morto a Casoria in un incidente stradale. Mentre era alla guida della propria auto ha perso il controllo della vettura impattando contro un palo ... ilmattino.it

Trova facilmente notizie e video collegati.