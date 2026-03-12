Napoli auto si schianta e si ribalta sul viadotto della SS162Dir | incidente tra Barra e Ponticelli

Un'auto si è schiantata e si è ribaltata sul viadotto della SS162 Dir, tra Barra e Ponticelli, a Napoli. L'incidente è avvenuto lungo la strada che collega l'autostrada A3 Napoli-Salerno al centro della città. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma al momento non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni dei coinvolti. La circolazione sulla strada ha subito rallentamenti.

Incidente stradale sulla SS162 Dir, il viadotto che collega l'autostrada A3 Napoli-Salerno al centro del capoluogo partenopeo.