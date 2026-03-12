Minori e violenza a Napoli 27 coinvolti in omicidi nel primo semestre 2025

Nel primo semestre del 2025 a Napoli, 27 minori sono stati arrestati o denunciati per omicidio. La cifra riguarda i fatti accertati e le persone coinvolte in procedimenti giudiziari. La maggior parte delle denunce riguarda minori tra i 14 e i 17 anni, coinvolti in episodi di violenza che hanno portato a procedimenti penali. La situazione ha attirato l'attenzione delle autorità sulla questione della violenza tra i giovani.

Solo nel primo semestre del 2025 a Napoli sono stati 27 i minorenni arrestati o denunciati per omicidio. Un numero che sfiora già il totale registrato nell'intero 2024, quando i casi furono 28, e che segna un aumento netto rispetto al 2019, quando i minori coinvolti erano stati 13. Il dato emerge dal rapporto "Dis(armati). Un'indagine sulla diffusione della violenza giovanile, tra percezione e realtà", realizzato dal polo ricerca di Save the Children con il sostegno della fondazione Iris Ceramica Group Ets.

