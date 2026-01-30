Tutte le emozioni che sarà impossibile trattenere con la Luna Piena di febbraio

La Luna piena di febbraio si fa sentire forte e chiara nel cielo. Porta con sé un’energia potente che si collega al Leone, simbolo di luce e di spettacolo. È il momento di mostrare tutto, di lasciarsi andare senza paura, perché la Luna piena invita a esprimere le emozioni più vere. Una notte da vivere intensamente, senza nascondersi.

C'è una forza che unisce insieme la Luna Piena e il Leone, in astrologia. Quella pienezza, quella magnificenza, quella luminosità e la bellezza di mostrarsi per intero. Di essere visti, di farsi presenza. Di mostrarsi per quello che si è. Chi appartiene a questo segno zodiacale, come la sottoscritta, sa di cosa parlo. Prima o poi tutte queste percezioni, si fanno sentire. È il Leone, in tutto il suo ruggito, a manifestarsi. E la Luna Piena febbraio 2026 permetterà a chiunque di vivere queste sensazioni. Perché cade nel segno del Leone. Attenzione, però, alza di parecchio il volume della propria personalità.

