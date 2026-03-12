Musica | a Novara il concerto tributo ai Nomadi

Sabato 14 marzo a Novara si terrà un concerto tributo ai Nomadi presso il centro culturale Viaoxiliaquattro. La serata inizierà alle 21 con l'esibizione della band Senza Patria Tribute Band, che offrirà un omaggio alla band italiana considerata tra le più longeve nel panorama musicale della canzone italiana. L’evento si svolgerà nell’auditorium di via Nino Oxilia 4.

Sabato 14 marzo al centro culturale Viaoxiliaquattro a Novara arriva il concerto tributo ai Nomadi.Alle 21 sul palco dell'auditorium di via Nino Oxilia 4 arriva la Senza Patria Tribute Band con un omaggio alla band pop più longeva del panorama musicale della canzone italiana.L'ingresso alla. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Articoli correlati

Novara, in via Oxilia il concerto tributo ai PoohSabato 31 gennaio, alle 21, sul palco del centro culturale Viaoxiliaquattro va in scena il concerto tributo ai Pooh.

A Novara il concerto tributo Negramaro, Modà e AntonacciSabato 7 febbraio sul palco dell'auditorium del centro culturale Viaoxiliaquattro di Novara arriva un nuovo appuntamento con la musica dal vivo.

Nomadi tribute band IL DESTINO

Altri aggiornamenti su Musica a Novara il concerto tributo ai...

Temi più discussi: Musica: il 6 marzo doppio appuntamento al Conservatorio Cantelli di Novara; Il saluto del Sindaco; La musica che unisce: una donazione per la Pediatria dell’ospedale Maggiore di Novara; Nuove attrezzature per la pediatria oncologica grazie agli Amici del Teatro Coccia.

Grazie a La musica che unisce un dono prezioso per la Pediatria del MaggioreQuando l’arte e la solidarietà si incontrano, il risultato è un aiuto concreto per chi sta affrontando le battaglie più difficili. Nelle scorse ore, gli spazi dell’aula polivalente del reparto di Pedi ... lavocedinovara.com

A Novara musica, teatro e non solo: Nu sa mixare le arti variePrende il via a Novara la sesta edizione di NU – Arts & Community, festival multidisciplinare diretto da Ricciarda Belgiojoso che agisce nelle zone di intersezione fra diverse forme espressive e ... torino.repubblica.it

«Il loro programma prevede la musica alta e mi deconcentro. Questa cosa va cambiata» - facebook.com facebook

Nicola Piovani al Manzoni: “La mia musica dai film alla vita” x.com