A Novara il concerto tributo Negramaro Modà e Antonacci
Sabato 7 febbraio, l'auditorium del centro culturale Viaoxiliaquattro di Novara si riempie di musica dal vivo con un concerto tributo a Negramaro, Modà e Antonacci. La serata promette di attirare molti appassionati, pronti a cantare e vivere l’emozione delle canzoni di questi artisti italiani.
Sabato 7 febbraio sul palco dell'auditorium del centro culturale Viaoxiliaquattro di Novara arriva un nuovo appuntamento con la musica dal vivo.Alle 21 va in scena il concerto tributo a Negramaro, Modà e Antonacci con la Bkg Tribute Band. Un omaggio a tre importanti realtà della musica pop-rock.
