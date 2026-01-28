Novara in via Oxilia il concerto tributo ai Pooh

Sabato sera a Novara si tiene un concerto tributo ai Pooh nel centro culturale di via Oxilia. L’appuntamento è alle 21, e sul palco saliranno musicisti pronti a riproporre i pezzi più celebri della band. L’evento è aperto a tutti gli appassionati e promette di portare l’atmosfera degli anni d’oro dei Pooh nel cuore della città.

Sabato 31 gennaio, alle 21, sul palco del centro culturale Viaoxiliaquattro va in scena il concerto tributo ai Pooh.Ad esibirsi sarà la Legend Official Tribute Band, che suonerà tutti i più grandi successi della band più longeva d0Italia nel sessantesimo anno dalla fondazione.Ingresso: 15 euro.

