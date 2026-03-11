Due notti di Music On al Cocoricò | Marco Carola guida una line up mondiale
Venerdì 1 e sabato 2 maggio, il Cocoricò di Riccione ospita la terza edizione di Music On, il format creato dal DJ Marco Carola. La line-up comprende artisti internazionali e l’evento si svolge in due serate consecutive. L’impianto di Riccione si prepara a ricevere un pubblico di appassionati di musica elettronica provenienti da diverse regioni.
Arrivato alla terza edizione, Music On, il format ideato dal dj Marco Carola, torna in esclusiva al Cocoricò di Riccione venerdì 1 e sabato 2 maggio. Per due notti consecutive, la Piramide torna a essere uno dei centri nevralgici della musica elettronica internazionale, pronta ad accogliere. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
