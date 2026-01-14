Carnevale 2026 a Forte Marghera si balla con i pesi massimi della techno

Da veneziatoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A febbraio 2026, Forte Marghera ospita due serate dedicate alla musica elettronica con i

Notti e concept diversi, un unico obiettivo: portare il pubblico al centro della scena elettronica. Venerdì 13 e sabato 14 febbraio torna l'appuntamento con Venice Carnival @ Forte Marghera.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayIl Forte torna a essere il cuore di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

