Torna il Grande Presepe della civiltà contadina e la mostra dei Presepi Artistici
Come ogni Natale da oltre trenta anni torna all’interno del parco della settecentesca Villa Varini a San Possidonio il Grande presepe. Nel suggestivo scenario naturale del parco, il Grande presepe è un’esperienza immersiva che riporta fedelmente il visitatore all’interno della vita della civiltà. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Torna il Grande Presepe della civiltà contadina e la mostra dei Presepi Artistici - La meraviglia non si esaurisce all’esterno: Villa Varini, di recente restaurata dopo il sisma, ospita nelle sue stanze diverse mostre oltre alla pesca di beneficenza. modenatoday.it
Torna a San Possidonio il Grande Presepe della civiltà contadina e la mostra dei Presepi Artistici - Come ogni Natale da oltre 30 anni torna all’interno del parco della settecentesca Villa Varini a San Possidonio il Grande Presepe. sassuolo2000.it
Ecco il presepe meccanizzato a San Possidonio
