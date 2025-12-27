Come ogni Natale da oltre trenta anni torna all’interno del parco della settecentesca Villa Varini a San Possidonio il Grande presepe. Nel suggestivo scenario naturale del parco, il Grande presepe è un’esperienza immersiva che riporta fedelmente il visitatore all’interno della vita della civiltà. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Leggi anche: Mostra Presepi artistici: a Sinagra torna la magia della Natività

Leggi anche: Da piazza Mazzini fino a Trinità dei Monti: a Calvi dell’Umbria una singolare mostra di presepi artistici

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Torna il Grande Presepe della civiltà contadina e la mostra dei Presepi Artistici - La meraviglia non si esaurisce all’esterno: Villa Varini, di recente restaurata dopo il sisma, ospita nelle sue stanze diverse mostre oltre alla pesca di beneficenza. modenatoday.it