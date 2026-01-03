Rally 1000 Laghi o Rally di Finlandia?

Il Rally 1000 Laghi e il Rally di Finlandia sono due eventi distinti nel panorama rallystico. Nato nel 1951 come “Jyväskylän Suurajot”, il rally si è evoluto nel tempo, entrando nel Campionato Europeo e, dal 1973, nel Campionato del Mondo Rally. Entrambi rappresentano manifestazioni di grande tradizione e storia, con caratteristiche uniche e un ruolo rilevante nel mondo degli sport motoristici.

Il rally nasce nel 1951 con il nome di "Jyväskylän Suurajot", traducibile come "Grande corsa di Jyväskylä", una manifestazione di regolarità su lunghissime distanze, inserita fin dalle origini nel calendario del Campionato Europeo e poi, dal 1973, del neonato Campionato del Mondo Rally.

DEBUTTA NEL RALLY DEI 1000 LAGHI - Si corre in questi giorni il "Neste Oil Rally Finland", meglio conosciuto come "Rally dei 1000 Laghi", uno dei più attesi eventi nel calendario del Mondiale Rally (Wrc). quattroruote.it

Il Rally dei Laghi 2026 parte da Luino, l’appuntamento è per il 28 febbraio e 1° marzo - Resta la formula dell'ultima edizione, compatta nel percorso ma con un’attenzione particolare alle location ... varesenews.it

Il Rally Internazionale dei Laghi ha ufficializzato il proprio weekend di svolgimento per il 2026. La gara varesina andrà in scena sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo, trovando ancora una volta spazio nelle fasi iniziali della stagione motoristica nazionale e - facebook.com facebook

Rally dei Laghi, la partenza a Luino: l'appuntamento è per il 28 febbraio e il primo marzo x.com

