I motori sono pronti a tornare a rombare nella provincia di Varese con l'evento

I motori stanno per tornare a ruggire e la provincia di Varese si prepara a vivere uno dei suoi appuntamenti più attesi e identitari. Dal 28 febbraio al 1° marzo 2026 andrà in scena la 34ª edizione del Rally dei Laghi, una manifestazione storica che, anno dopo anno, continua a confermarsi come uno degli eventi sportivi di punta del territorio. A suggellarne l’importanza arriva anche il patrocinio oneroso di Regione Lombardia, con un contributo di 9.500 euro. Un sostegno che non è solo simbolico. "Il Consiglio regionale finanzia un evento strategico, capace di generare valore economico e sociale per il territorio", sottolinea Giacomo Cosentino, vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia e capogruppo di Lombardia Ideale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Torna il rombo dei motori: "Aiuti al Rally dei Laghi"

