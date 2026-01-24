A Roma, il presidente del Municipio VI ha espresso solidarietà alle forze dell’ordine durante il terzo intervento consecutivo a Tor Bella Monaca. L’Arma dei Carabinieri sta continuando a operare sul territorio per rafforzare la sicurezza e mantenere l’ordine pubblico, garantendo così un ambiente più tranquillo per residenti e cittadini.

Per il terzo giorno consecutivo, “l’Arma dei carabinieri sta dispiegando le proprie forze per garantire la sicurezza dei cittadini. Questa mattina, a Tor Bella Monaca, in via dell’Archeologia, sono nuovamente presenti i militari del Gruppo Frascati, della compagnia Frascati, della stazione Tor Bella Monaca e del primo reggimento carabinieri paracadutisti Tuscania. A questi si sono uniti anche i militari della Guardia di Finanza.” Questa è la dichiarazione rilasciata in una nota dal presidente del Municipio Roma VI delle Torri, Nicola Franco. “Un’operazione – aggiunge – per la quale desidero esprimere un sentito ringraziamento al Governo di Giorgia Meloni, al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, al ministro della Difesa Guido Crosetto, al prefetto di Roma Lamberto Giannini, e al comandante generale dell’Arma dei carabinieri Salvatore Longo per la messa a disposizione del primo reggimento Tuscania, oltre a tutti i membri del Comitato per l’ordine e la sicurezza e a tutti i militari coinvolti”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: presidente Municipio VI, terzo blitz a Tor Bella Monaca, solidarieta’ a forze ordine

