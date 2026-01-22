L' Amico ritrovato a teatro luna park mostre e tutti gli eventi del giovedì
Ecco gli eventi di oggi, giovedì 22 gennaio, nell'Aretino. Teatro, luna park, mostre e altre iniziative culturali rappresentano occasioni per trascorrere il tempo libero. Per segnalare incontri, manifestazioni o eventi, potete scrivere a [email protected].
Ecco gli eventi di oggi, giovedì 22 gennaio, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI.Gli appuntamentiAl via la mostra.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Luna park, mostre e poi Filippo Timi in scena con l'Amleto: gli eventi di oggiEcco gli eventi principali di oggi, mercoledì 7 gennaio, nell'Aretino: tra il luna park, le mostre e le iniziative culturali, spicca la rappresentazione di
Luna Park, mostre e esposizioni. I segreti dell'archivio di Giuseppe Castellucci svelati, gli eventiScopri gli eventi culturali di oggi, mercoledì 21 gennaio, nell'Aretino.
Argomenti discussi: L'Amico ritrovato al Teatro della Limonaia; Al Teatro delle Arti L’amico ritrovato di Fred Uhlman; Giornata della memoria: al Dante di Sansepolcro L’amico ritrovato; Ritorna la rassegna BANDÆ con L’amico ritrovato di Fred Uhlman.
L’Amicizia oltre l’orrore: L’amico ritrovato rivive a FasanoFasano - Il palco del CIAIA LAB – Laboratorio Urbano di Fasano si prepara a ospitare una delle storie più toccanti della letteratura del Novecento. Martedì 24 ... osservatoriooggi.it
Molfetta, Brindisi e Fasano: L’amico ritrovato Da domaniTre date imperdibili dello spettacolo L’Amico Ritrovato, interpretato da Fabrizio Bordignon con la regia di Alessandra Pizzi. noinotizie.it
Al museo archeologico F. Ribezzo di Brindisi lo spettacolo “L’amico Ritrovato” con Fabrizio Bordignon e al pianoforte Francesco Giancaspro. Appuntamento al 23 Gennaio #brindisicronaca facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.