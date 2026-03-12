Muesli a colazione? Attenzione una sola porzione può coprire quasi metà degli zuccheri giornalieri | l’avvertimento dell’esperto
Un esperto avverte che una sola porzione di muesli può contenere quasi la metà degli zuccheri raccomandati per un'intera giornata. Il prodotto viene spesso considerato una scelta salutare grazie a cereali integrali, frutta secca e fibre, ma bisogna prestare attenzione alla quantità consumata. L’avviso riguarda la presenza di zuccheri nascosti in questo alimento molto diffuso a colazione.
Il muesli è uno degli alimenti più associati all’idea di colazione sana: cereali integrali, frutta secca, fibre. Ma un’analisi condotta nel Regno Unito dall’associazione dei consumatori Which? su diversi prodotti venduti nei supermercati ha messo in luce un dato poco noto: alcuni muesli possono contenere fino a circa 25 g di zuccheri per 100 g di prodotto, valori paragonabili a quelli di molti cereali da colazione dolci. In diversi casi il contenuto calorico supera 450 chilocalorie per 100 g, mentre le porzioni suggerite sulle confezioni – spesso tra 45 e 60 grammi – possono arrivare a fornire 10-15 g di zuccheri già a colazione. Una quota che deriva in gran parte dalla frutta essiccata e da ingredienti zuccherini aggiunti, e che solleva interrogativi sul reale profilo nutrizionale di un alimento percepito come salutare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
