Un esperto avverte che una sola porzione di muesli può contenere quasi la metà degli zuccheri raccomandati per un'intera giornata. Il prodotto viene spesso considerato una scelta salutare grazie a cereali integrali, frutta secca e fibre, ma bisogna prestare attenzione alla quantità consumata. L’avviso riguarda la presenza di zuccheri nascosti in questo alimento molto diffuso a colazione.

Il muesli è uno degli alimenti più associati all’idea di colazione sana: cereali integrali, frutta secca, fibre. Ma un’analisi condotta nel Regno Unito dall’associazione dei consumatori Which? su diversi prodotti venduti nei supermercati ha messo in luce un dato poco noto: alcuni muesli possono contenere fino a circa 25 g di zuccheri per 100 g di prodotto, valori paragonabili a quelli di molti cereali da colazione dolci. In diversi casi il contenuto calorico supera 450 chilocalorie per 100 g, mentre le porzioni suggerite sulle confezioni – spesso tra 45 e 60 grammi – possono arrivare a fornire 10-15 g di zuccheri già a colazione. Una quota che deriva in gran parte dalla frutta essiccata e da ingredienti zuccherini aggiunti, e che solleva interrogativi sul reale profilo nutrizionale di un alimento percepito come salutare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Muesli a colazione? Attenzione, una sola porzione può coprire quasi metà degli zuccheri giornalieri”: l’avvertimento dell’esperto

