L’esperto dell’Ats | Attenzione al pesce

L’esperto dell’Ats invita alla prudenza durante il tradizionale cenone di Capodanno a base di pesce. È importante seguire correttamente le modalità di conservazione, preparazione e consumo per evitare rischi per la salute, che in casi estremi possono essere gravi. Prestare attenzione alle norme igieniche aiuta a godersi il pasto in sicurezza e a prevenire eventuali effetti indesiderati.

