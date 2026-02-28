Ermal Meta | Non si può dire Gaza quasi fosse una bestemmia

Dopo cinque anni, Ermal Meta è tornato a esibirsi sul palco del Festival di Sanremo. La sua performance ha attirato l’attenzione, mentre lui ha commentato pubblicamente che non si può dire Gaza, quasi come se fosse una bestemmia. La sua presenza ha suscitato discussioni e ha portato alla ribalta il suo intervento su un tema delicato.

Cinque anni dopo l'ultima apparizione, il ritorno di Ermal Meta sul palco del Festival di Sanremo è stato qualcosa di più di una semplice replica. «È lo stesso luogo – dice – ma non sono più la stessa persona. Allora aveva molto da dire, oggi ancora di più, ma con una consapevolezza nuova, maturata anche lontano dai riflettori. » Questo Sanremo segna infatti una svolta personale: è il primo da padre.

Sanremo 2026, polemica di Ermal Meta su Gaza: "Non si può dire Palestina, la vera bestemmia è il silenzio"Nel corso di una conferenza stampa per Sanremo 2026, Ermal Meta ha spiegato il senso di “Stella stellina”, dedicata a una bambina uccisa a Gaza e ha...

Ermal Meta: “È una bestemmia quello che succede a Gaza. All’Eurovision urlerei a Israele la mia canzone”Ermal Meta ha spiegato che, se dovesse vincere il Festival di Sanremo con "Stella Stellina", parteciperebbe all'Eurovision per un motivo ben preciso.

Salvini, gaffe su Ermal Meta: Chi si integra è benvenuto. Lui: La bestemmia è silenzio su GazaE Adriano Celentano dà il suo endorsement sui social al musicista albanese: Impossibile che tu non vinca. E anche la street artist Laika lo supporta ... repubblica.it

Ermal Meta ribatte a Luca Bizzarri: Puoi fare meglio di così, dai. Poi s’infuria per un titolo de Il Riformista: ecco cosa è accadutoIl cantante si infuria per un titolo sui bambini di Gaza e risponde duramente al giornale e al comico durante Sanremo 2024 ... ilfattoquotidiano.it

L’Accademia della Crusca dà i voti ai testi delle canzoni in gara al Festival di Sanremo, e il migliore è quello di Ermal Meta. Voto 8, e l’artista albanese ormai barese di adozione ci ha scherzato su durante una conferenza stampa: “Se il testo migliore è quello di - facebook.com facebook

#Sanremo2026 Serata cover:Ermal Meta con Dardust in ‘Golden Hour’ Codice Televoto: 26 x.com