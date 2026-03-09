Crociere di lusso 5 idee per viaggiare sul Mediterraneo a primavera prima dell' alta stagione

Quattro navi boutique stanno offrendo crociere di lusso nel Mediterraneo durante la primavera, prima dell’arrivo dell’alta stagione. Le compagnie stanno attirando clienti con itinerari esclusivi e servizi di alto livello, ma al momento le prenotazioni sono ancora basse in Italia. Queste crociere sono pensate per chi desidera esplorare il mare in modo elegante e raffinato, approfittando di un periodo meno affollato.

« Il numero di crocieristi che vuole viaggiare sulle navi di lusso sta crescendo» spiega Matteo Lorusso, direttore generale di Ticketcrociere, il principale portale italiano di vendita crociere, che di recente ha aperto un sito web dedicato alla prenotazione dei traghetti. «Al momento, in tutto il mondo sono operative un centinaio di navi passeggeri di lusso ed extra-lusso; entro la fine del 2026 saranno inaugurate 8 navi che si collocano in questo segmento, il più ambito dagli ospiti, perché a fronte di tariffe maggiori offre un trattamento di bordo all-inclusive di livello elevato». Eppure, nonostante le navi di lusso solchino le acque del Mare Nostrum da oltre un secolo, per i crocieristi italiani queste crociere restano una formula in buona parte ignota. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Crociere di lusso, 5 idee per viaggiare sul Mediterraneo a primavera (prima dell'alta stagione) Articoli correlati Leggi anche: La prima toccata della Viking Star. Partita la stagione delle crociere Addio ai timbri sul passaporto dal 2026: cosa devi sapere prima di viaggiarePer decenni i timbri sul passaporto hanno rappresentato molto più di una semplice formalità burocratica. Una selezione di notizie su Crociere di lusso 5 idee per viaggiare... Temi più discussi: Olbia, per le crociere sarà un anno record: ecco il calendario; Crociere e grandi brand I protagonisti per Forbes; Dubai, 563 italiani bloccati sulla nave da crociera Msc Euribia. I passeggeri: Fermi nel porto da tre notti; Msc, attivati cinque voli charter per il rimpatrio di mille ospiti. «Ho 23 anni e ho già fatto 53 crociere di lusso: ecco come riesco a permettermi di viaggiare»: il trucco della youtuberDi giorno, Abigail Stacey è una comune data analyst. Ma appena termina la giornata lavorativa, la sua vita si trasforma: diventa Abby, di The Life of a Cruiser. A soli 23 anni, ha già solcato i mari ... corriereadriatico.it «Ho 23 anni e ho già fatto 53 crociere di lusso: ecco come riesco a permettermi di viaggiare»: il trucco della youtuberLa doppia vita di Abigail Stacey: di giorno data analyst, di sera travel creator. Dietro, un trucco che le permette di viaggiare Di giorno, Abigail Stacey è una comune data analyst. Ma appena termina ... leggo.it Domanda per veri crocieristi C’è qualcosa di speciale nelle crociere… chi le prova spesso poi non riesce più a smettere. Il mare, le navi, le destinazioni, la sensazione di libertà… Siamo molto curiosi di sapere una cosa Cosa vi spinge a scegliere sempre l - facebook.com facebook