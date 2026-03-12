mps e mediobanca la fusione spinge in borsa

Il consiglio di amministrazione di Bper, presieduto dall’ad Gianni Franco Papa, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato. È stata inoltre convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti, prevista per il 23 aprile. La notizia si aggiunge alle recenti indiscrezioni sulla possibile fusione tra Mps e Mediobanca, che ha causato un aumento delle quotazioni in Borsa.

Il cda di Bper, guidato dall’ad Gianni Franco Papa, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato e ha convocato l’assemblea ordinaria degli azionisti per il 23 aprile. Sono stati confermati i risultati preliminari relativi all’esercizio 2025 già approvati lo scorso 4 febbraio ed è confermata la proposta di dividendi complessivi pari a 1.368 milioni, corrispondenti a un saldo unitario pari a 0,56 euro per azione, che si va ad aggiungere all’acconto erogato nel mese di novembre 2025. Tra le richieste che saranno formulate all’assemblea anche le autorizzazioni all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

