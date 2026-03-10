Mps-Mediobanca pronti alla fusione La Borsa punta sul concambio a 2,2

Mps e Mediobanca si preparano a fondersi, con i consigli di amministrazione di entrambe le banche che si riuniscono oggi tra Siena e Milano. Il piano di integrazione prevede il delisting di Piazzetta Cuccia e la creazione di un nuovo gruppo bancario. La Borsa valuta un rapporto di cambio pari a 2,2.

di Andrea Ropa Il progetto di fusione entra nel vivo. I consigli di amministrazione di Mps e Mediobanca si riuniscono oggi tra Siena e Milano per esaminare il piano di integrazione che porterà al delisting di Piazzetta Cuccia e alla nascita di un nuovo gruppo bancario. Sul tavolo dei due board c'è il nodo più atteso dal mercato: il concambio dell'operazione. Gli advisor sono al lavoro per definire i termini definitivi della fusione, con JPMorgan, UBS e Jefferies al fianco di Montepaschi, mentre Rothschild & Co e Morgan Stanley assistono Mediobanca. La Borsa, intanto, prova ad anticipare le mosse dei cda. Secondo le indicazioni che emergono dal mercato, il rapporto di concambio potrebbe attestarsi intorno a 2,2 azioni Mps per ogni azione Mediobanca, non troppo distante dalle 2,3 azioni previste dall'offerta pubblica di scambio.