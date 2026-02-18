Mps-Mediobanca | Fusione spinge Borsa Italiana Bitcoin supera i 68.000 dollari e spread stabile

La fusione tra Mps e Mediobanca ha fatto salire le azioni di Piazza Affari, portando l’indice principale a livelli più alti. Nel frattempo, il prezzo del Bitcoin ha superato i 68.000 dollari, spinto dall’interesse degli investitori. Lo spread tra Btp e Bund si mantiene stabile, riflettendo una certa calma sui mercati italiani.

Borsa Italiana in Crescita: La Fusione Mps-Mediobanca Spinge Piazza Affari, Bitcoin Sopra i 68.000 Dollari. Piazza Affari ha aperto la seduta odierna con un andamento positivo, trainata soprattutto dai titoli bancari. Protagonista indiscussa l’operazione di fusione tra Monte dei Paschi di Siena e Mediobanca, che ha portato al delisting di quest’ultima da Piazza Affari. Parallelamente, il bitcoin ha superato la soglia dei 68.000 dollari, mentre lo spread Btp-Bund si mantiene stabile intorno ai 60 punti base. Ottimismo Bancario e Svolta Strategica. L’avvio di seduta del 18 febbraio 2026 è caratterizzato da un generale ottimismo, seppur contenuto, nei principali indici di Borsa Italiana.🔗 Leggi su Ameve.eu

Mediobanca, addio Borsa: ok alla fusione con Mps. Il cda di Siena procede all’incorporazione e al delisting di Piazzetta CucciaMediobanca lascia la Borsa dopo che il Consiglio di Amministrazione di Montepaschi ha approvato la fusione con la banca senese, decidendo di incorporare Mediobanca e di cancellare le azioni dalla quotazione.

