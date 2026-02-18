Mps-Mediobanca | Fusione spinge Borsa Italiana Bitcoin supera i 68.000 dollari e spread stabile
La fusione tra Mps e Mediobanca ha fatto salire le azioni di Piazza Affari, portando l’indice principale a livelli più alti. Nel frattempo, il prezzo del Bitcoin ha superato i 68.000 dollari, spinto dall’interesse degli investitori. Lo spread tra Btp e Bund si mantiene stabile, riflettendo una certa calma sui mercati italiani.
Borsa Italiana in Crescita: La Fusione Mps-Mediobanca Spinge Piazza Affari, Bitcoin Sopra i 68.000 Dollari. Piazza Affari ha aperto la seduta odierna con un andamento positivo, trainata soprattutto dai titoli bancari. Protagonista indiscussa l’operazione di fusione tra Monte dei Paschi di Siena e Mediobanca, che ha portato al delisting di quest’ultima da Piazza Affari. Parallelamente, il bitcoin ha superato la soglia dei 68.000 dollari, mentre lo spread Btp-Bund si mantiene stabile intorno ai 60 punti base. Ottimismo Bancario e Svolta Strategica. L’avvio di seduta del 18 febbraio 2026 è caratterizzato da un generale ottimismo, seppur contenuto, nei principali indici di Borsa Italiana.🔗 Leggi su Ameve.eu
Mediobanca, addio Borsa: ok alla fusione con Mps. Il cda di Siena procede all’incorporazione e al delisting di Piazzetta CucciaMediobanca lascia la Borsa dopo che il Consiglio di Amministrazione di Montepaschi ha approvato la fusione con la banca senese, decidendo di incorporare Mediobanca e di cancellare le azioni dalla quotazione.
Bitcoin Supera la Soglia dei 90.000 Dollari: Spostamenti Flussi di Capitale dai Metalli PreziosiIl 2 gennaio 2026, Bitcoin ha superato la soglia dei 90.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Mps-Mediobanca tra luci e ombre, ecco cosa dicono i primi risultati del nuovo gruppo su ricavi, costi e strategia; Banca Mps-Mediobanca: fusione e delisting, cosa fare con le azioni?; Mps delibera la fusione e il delisting di Mediobanca; Mps delibera il delisting di Mediobanca con la piena integrazione.
Borsa, listini europei in solido rialzo. A Piazza Affari rally di Mediobanca dopo il via libera al piano di fusione con MpsBorse europee in rialzo con Milano in testa spinta dal rally di Mediobanca, all'indomani del via libera al piano di fusione con Mps e delisting ... affaritaliani.it
Borsa oggi 18 febbraio: l’Europa positiva guarda alle banche centrali e alle mosse di Lagarde. Bene Milano spinta dal rally di Mediobanca per il delisting, corre Mps – DIRETTASegno positivo per le Borse europee, con Milano in testa spinta dal rally di Mediobanca dopo il via libera al piano di fusione con Mps e delisting per Piazzetta Cuccia - Segui la DIRETTA • MERCATI Lag ... firstonline.info
Il cda di Mps ha deliberato di procedere alla piena integrazione con Mediobanca attraverso la fusione per incorporazione ed il conseguente delisting di Piazzetta Cuccia dalla Borsa https://www.canale3.tv/mps-delibera-la-fusione-e-il-delisting-di-mediobanca/ facebook
#Mediobanca, finisce una storia in Borsa durata 70 anni: Mps ha optato per la fusione per incorporazione di Piazzetta Cuccia, con conseguente delisting. Il gioiello più prezioso, il 13,2% delle Generali, finirà in una società non quotata. Tutti i dettagli, con @elis x.com