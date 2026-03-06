Un uomo ricercato per rapina è stato arrestato a Bologna dopo aver bloccato il traffico davanti a un autobus in via Ugo Bassi. In stato di agitazione, si è piazzato davanti al mezzo che stava per ripartire, impedendo all'autista di partire. La scena si è svolta questa mattina, attirando l’attenzione dei passanti e delle forze dell’ordine intervenute sul posto.

Bologna, 6 marzo 2026 – In stato di agitazione, si è messo davanti a un bus che stava per ripartire da una fermata di via Ugo Bassi, impedendo all'autista di proseguire la corsa. Il gesto, di cui non sono chiare le ragioni, ieri pomeriggio ha fatto finire doppiamente nei guai un trentenne italiano: era già ricercato. Identificato il ricercato Sono stati avvisati i carabinieri, che erano già in zona per un servizio di controllo nel centro storico, e l'uomo è stato riportato alla calma e identificato. I militari hanno così scoperto che era ricercato, perché destinatario di un ordine di carcerazione: deve infatti scontare un anno e due mesi di reclusione per rapina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Si piazza davanti a un bus e blocca il traffico: arrestato un ricercato per rapina

Vomero, auto in sosta vietata blocca tutti i bus: scoppia il caos trafficoAuto in sosta vietata all'incrocio tra via Cimarosa e via Mattia Preti al Vomero blocca il traffico: code di bus intrappolati.

Leggi anche: Ricercato per furto e rapina, viene arrestato mentre prende la metro

Contenuti utili per approfondire piazza davanti.

Discussioni sull' argomento Asili, educatori in piazza davanti a Tursi: La scuola deve rimanere pubblica; La piazza davanti al Comune diventa pedonale; Pochi cestini e tanta sporcizia: il degrado nella piazza davanti all'Esselunga di Camerlata; Sal Da Vinci porta il suo matrimonio davanti alla chiesa di Sanremo 2026 e il pubblico canta Per sempre sì - VIDEO.

Campionato mondiale del Tiramisù, vince il Giappone: la 29enne Aya Okada si piazza davanti a Italia e MaroccoÈ il Giappone il vincitore del World Trophy of Professional Tiramisù, il Campionato del Mondo dedicato al popolare dolce italiano, ideato e organizzato quest'anno a Roma dalla Federazione ... corriere.it

L'appuntamento è alle 17 al Circo Massimo, davanti al Roseto. Il corteo arriverà a Piazza Vittorio. R O M A PERCORSO -Piazzale Ugo La Malfa -Via del Circo Massimo -Viale Aventino -Piazza di Porta Capena -Via di San Gregorio -Via Celio Vibenna -Piazz - facebook.com facebook

#Sanremo: #Marco Masini– #Fedez si piazza davanti a tutti con quota 2,75, come se la vittoria fosse quasi un affare di famiglia, mentre #Serena non molla e resta la rivale più pericolosa a 3,25. #Arisa sale con la sua “Magica favola” (6,00) x.com