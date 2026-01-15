Trump prende tempo sull’Iran | Verificheremo se le esecuzioni si sono fermate Ma il Pentagono prepara l’offensiva

Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti verificheranno se le esecuzioni in Iran si sono effettivamente fermate, lasciando aperte diverse possibilità, tra cui un intervento militare o una pausa tattica. Le sue parole, pronunciate alla Casa Bianca, evidenziano una posizione di cautela e incertezza mentre il Pentagono si prepara a eventuali ulteriori azioni. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte della comunità internazionale.

« Verificheremo se le esecuzioni si sono davvero fermate, vedremo». Con queste parole, pronunciate alla Casa Bianca davanti ai giornalisti, Donald Trump ha scelto di lasciare aperto l'intero ventaglio di opzioni sull'Iran, senza escludere né un intervento militare né una pausa tattica. Un messaggio che può apparire come un arretramento sul piano verbale, ma che si colloca in un quadro opposto sul piano operativo: una graduale riduzione del personale statunitense da alcune basi chiave in Medio Oriente e un'intensa attività diplomatica, riservata e serrata, tra Washington e le principali capitali del Golfo.

