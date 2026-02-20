Attacchi social al presidente del Tribunale di Palermo l’Ordine degli avvocati | Solidarietà a Morosini

Il presidente del Tribunale di Palermo, Piergiorgio Morosini, è stato bersaglio di pesanti insulti sui social network. La causa sono state alcune decisioni recenti prese in aula, che hanno scatenato reazioni dure tra gli utenti online. L’Ordine degli avvocati della città ha espresso pubblicamente vicinanza, condannando le aggressioni verbali. Diversi cittadini si sono uniti alla solidarietà, chiedendo rispetto per il ruolo istituzionale. La polemica continua a suscitare discussioni tra professionisti e cittadini.

L'avvocatura palermitana si schiera al fianco del presidente del Tribunale di Palermo, Piergiorgio Morosini, finito nelle ultime ore al centro di violenti attacchi sui social. Il magistrato era intervenuto nei giorni scorsi a difesa della giudice del suo ufficio che ha condannato lo Stato a risarcire la ong Sea Watch per le spese sostenute a seguito del fermo ritenuto illegittimo di una propria imbarcazione. La lettera di solidarietà Attraverso il presidente del Consiglio dell'Ordine, Dario Greco, i legali hanno inviato una lettera di solidarietà a Morosini. Nel testo si fa riferimento a un post pubblicato sulla pagina Facebook di Fratelli d'Italia relativo alla recente sentenza di condanna dello Stato italiano, "erroneamente attribuita" allo stesso presidente del Tribunale.