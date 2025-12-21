Ordine degli avvocati L’orgoglio della storia

L’Ordine degli avvocati rappresenta un elemento fondamentale nella storia della professione legale in Italia. La sua lunga tradizione si caratterizza per un impegno costante nel mantenere i principi etici e il rispetto della legge. È un esempio di integrità e di rispetto delle istituzioni, come dimostrano fatti come l’assenza di espulsioni di avvocati ebrei durante le leggi razziali e la non collaborazione con il Tribunale Speciale. L’orgoglio della storia.

Nessun avvocato ebreo espulso durante le leggi razziali, nessuna collaborazione con il Tribunale Speciale. È questo il passaggio che più di ogni altro ha colpito la sala gremita dell' Hotel Flaminio di Pesaro, dove il 17 dicembre si sono celebrati i 150 anni dalla nascita dell' Ordine degli Avvocati di Pesaro. A suggellare il valore storico della serata, infatti, la lettura della lettera di Liliana Segre, cittadina onoraria di Pesaro. Parole dense, che hanno espresso orgoglio per la scoperta, dai documenti storici acquisiti dal Consiglio dell'Ordine, che negli anni bui delle leggi razziali, nessun avvocato ebreo fu mai cancellato dall'Albo di Pesaro, che colleghi ebrei di altre città furono ospitati con coraggio, assumendosi rischi personali, e che nessun avvocato pesarese collaborò con il famigerato Tribunale Speciale del regime.

