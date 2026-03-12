Adelio Mengoni, fondatore dell'azienda Mead Ascensori, è morto all’età di 85 anni. La sua scomparsa rappresenta la perdita di un protagonista di una generazione legata alla produzione e all’edilizia. Mengoni aveva contribuito alla crescita di un’impresa nel settore degli impianti elevatori. La sua vita si è conclusa lasciando un segno nel mondo industriale e imprenditoriale italiano.

Se n’è andato un altro della generazione “fabbrica, casa, famiglia“ e viceversa. Si è spento Adelio Mengoni. Aveva 85 anni. Un nome che a tanti dice poco anche perché era lontano dalla vita mondana. Ma in tanti, e non solo in città, hanno in casa gli ascensori che questo industriale ha fabbricato. La sua azienda, la " Mead ", è attiva dal 1963 e ha il capannone a Villa Fastiggi. Adelio Mengoni era nato ad Ancona e poi si era trasferito a Pesaro con la famiglia, la moglie Romana Mentrasti e i due figli Fabrizio e Sabrina. "Un uomo tosto con grande dedizione al lavoro – dice il genero Mauro Terenzi – tanto che se se c’erano problemi lasciava anche la tavola, sabato e domenica compresi, e partiva per andare a ripare i guasti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morto a 85 anni Adelio Mengoni. Fondò la "Mead Ascensori"

Articoli correlati

Firenze e il mondo del teatro piangono Carlo Cecchi, morto a 85 anniFIRENZE – Il mondo della cultura piange la scomparsa di Carlo Cecchi, uno dei giganti del teatro e del cinema italiano, spentosi all’età di 85 anni.

Leggi anche: E’ morto Sandro Munari, il ‘drago’ del rally mondiale aveva 85 anni