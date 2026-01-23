Firenze e il mondo del teatro piangono Carlo Cecchi morto a 85 anni

Firenze e il mondo dello spettacolo piangono la perdita di Carlo Cecchi, figura di rilievo nel teatro e nel cinema italiano, scomparso a 85 anni. La sua lunga carriera ha lasciato un’impronta significativa nel panorama culturale nazionale, testimoniando un impegno costante e una grande passione per l’arte. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il mondo dello spettacolo e della cultura italiana.

FIRENZE – Il mondo della cultura piange la scomparsa di Carlo Cecchi, uno dei giganti del teatro e del cinema italiano, spentosi all’età di 85 a nni. L’attore e regista è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Campagnano, alle porte di Roma, dalla collaboratrice domestica; una morte definita “inaspettata” da chi gli era vicino, arrivata a pochi giorni dal suo ottantasettesimo compleanno, che avrebbe festeggiato il prossimo 25 gennaio. Nato a Firenze nel 1939, Cecchi ha incarnato l’essenza dell’intellettuale schivo e rigoroso, costruendo una carriera leggendaria basata sulla sottrazione e sul rifiuto dei compromessi commerciali.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Morto Carlo Cecchi, se ne va a 86 anni l'attore simbolo del teatro d’autore e volto del grande cinemaÈ venuto a mancare a 86 anni l’attore e regista Carlo Cecchi, figura di rilievo del teatro d’autore e del cinema italiano.

È morto Carlo Cecchi, attore a teatro e al cinema: aveva 86 anniÈ scomparso Carlo Cecchi, attore e regista noto nel teatro e nel cinema italiano.

