E’ morto Sandro Munari il ‘drago’ del rally mondiale aveva 85 anni

E’ deceduto Sandro Munari, noto come il ‘drago’ del rally mondiale. L’ex pilota, figura di spicco nel rally italiano e internazionale, aveva 85 anni. La sua carriera è stata caratterizzata da numerose competizioni di rilievo a livello globale, che lo hanno reso una delle icone di questo sport. La notizia ha suscitato reazioni tra appassionati e addetti ai lavori.

(Adnkronos) – E' morto Sandro Munari, leggenda del rally italiano e mondiale. L'ex pilota aveva 85 anni. "Oggi ci lascia Sandro Munari un grande campione che ha fatto la storia del rally mondiale e ha portato con orgoglio il nome di Cavarzere in giro per il mondo. Indimenticabile la sua vittoria al Rally di Montecarlo,.

Addio a Sandro Munari. Si è spento a 85 anni il "Drago" dei rallyÈ venuto a mancare oggi sabato 28 febbraio Sandro Munari, vera e propria leggenda del rally italiano.

Sandro Munari, muore la leggenda del rally: aveva 85 anniSi è spento “Il Drago”: era soprannominato così Gianni Munari, 85 anni, il mago del Rally morto a Bologna dopo una lunga malattia.

È morto il veneziano Sandro Munari. Il Drago era una leggenda del rallyNato a Cavarzere nel 1940, fu il primo italiano a vincere il Rally di Monte Carlo e protagonista assoluto negli Anni ’70 con sette successi nel Mondiale ... rainews.it

E' morto Sandro Munari, il Drago che dominò i rally al volante delle LanciaDopo una lunga malattia è morto Sandro Munari, considerato a ragione il numero uno dei piloti da rally negli Anni '70. Nato a Cavarzere (Venezia) nel marzo del 1940in una famiglia di agricoltori, ... gazzettadiparma.it

Si è spento oggi a Bologna, all'età di 85 anni, Sandro Munari. Nato a Cavarzere (Venezia) il 27 marzo 1940, "Il Drago", com'era soprannominato, si distinse soprattutto nei rally con il marchio Lancia, aggiudicandosi il titolo italiano nel 1967 e 1969, quello euro - facebook.com facebook

Notizia tristissima: ci ha lasciato a 85 anni Sandro Munari, una leggenda dei rally, l’uomo che con i suoi successi con Fulvia e Stratos ha reso famosi i rally nel nostro paese. Addio Sandro, divertiti a controsterzare come sai fare tu lassù nel cielo! x.com