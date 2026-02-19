Centro per l' autismo Riflesso | Apertura vicina

Il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, ha annunciato che il Centro per l'autismo di Contrada Serroni aprirà a breve, nonostante siano passati più di due mesi dalla firma della convenzione tra Comune, Regione e Asl. Riflesso si dice sicura che le luci del centro si accenderanno presto, anche grazie all’impegno delle autorità locali. La struttura, che dovrebbe offrire servizi fondamentali, resta al centro di attese e speranze della comunità. La data di apertura resta ancora da definire ufficialmente.

"Penso che le luci si accenderanno presto". È fiduciosa e convinta il Prefetto di Avellino Rossana Riflesso sull'apertura del Centro per l'Autismo di Contrada Serroni nonostante dalla firma della convenzione tra Comune di Avellino, Palazzo Santa Lucia e Asl siano trascorsi più di due mesi. Due mesi in cui la "svolta", che i cittadini attendono da oltre dieci anni, non è ancora avvenuta. Le porte della struttura sanitaria dedicata all'assistenza delle persone con spettro autistico restano al momento chiuse ma il Prefetto non ha dubbi sull'imminente apertura. "L'inaugurazione del Centro per l'autismo ha rappresentato sia per me sia per il commissario Perrotta uno degli obiettivi primari da raggiungere.

"Centro autismo, serve la variante"Il centro autismo richiede una variante per poter realizzare nuove strutture diverse rispetto al progetto iniziale.

