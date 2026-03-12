Morte in ospedale | la famiglia blocca l’archiviazione

La famiglia di un uomo di 59 anni, morto il 5 giugno 2020 dopo un ricovero di un mese presso l’ospedale San Giovanni di Dio, ha deciso di bloccare l’archiviazione del caso. La vicenda riguarda il decesso avvenuto in ospedale e la richiesta di approfondimenti da parte dei familiari, che si sono opposti alla chiusura delle indagini.

Un uomo di 59 anni è deceduto il 5 giugno 2020 dopo un mese di ricovero presso l’ospedale San Giovanni di Dio. La famiglia contesta fermamente la richiesta di archiviazione presentata dalla Procura, sostenendo che la morte sia dovuta a una grave infezione non diagnosticata tempestivamente. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha ascoltato le parti e si riserva la decisione nei prossimi giorni. Il fratello del defunto chiede chiarimenti sulla gestione del reparto di isolamento Covid e richiede nuove indagini tecniche. Cinque sanitari sono già stati rinviati a giudizio nell’ambito della stessa indagine sanitaria. La battaglia legale contro l’archiviazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

