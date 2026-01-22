La famiglia di Lorenzo Malaraggia, deceduto a 54 anni dopo un percorso tra ospedali e dimissioni, chiede chiarezza sulla sua morte. L’autopsia, prevista questa mattina alle 10 presso l’Istituto di Medicina Legale di Pavia, potrebbe offrire risposte definitive sulla causa del decesso. Un procedimento fondamentale per capire le circostanze di un episodio che ha suscitato grande attenzione nella comunità di San Colombano al Lambro.

San Colombano al Lambro, 22 gennaio 2026 – Sarà l’autopsia prevista stamattina alle 10 all’Istituto di Medicina Legale di Pavia a dover dare una spiegazione alla morte di Lorenzo Malaraggia, 54enne di San Colombano al Lambro deceduto all’alba di domenica scorsa dopo un’odissea tra ospedali e dimissioni. L’esito rappresenterà il punto cruciale del procedimento penale contro ignoti aperto dalla Procura di Lodi dopo che la famiglia ha promosso un esposto per cercare di fare luce sulla vicenda e capire se si è trattato di un caso di malasanità. Gli accertamenti. Sotto la lente degli inquirenti sono finite anche le cartelle cliniche degli ospedali di Lodi e Piacenza dove il 54enne si è recato nel tentativo di capire quale fosse l’origine di quel dolore alla gamba destra e la loro analisi servirà per capire se tutte le decisioni assunte siano state corrette e se vi siano eventuali responsabilità da accertare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il dolore al ginocchio, i rimbalzi da un ospedale all’altro, la morte: la famiglia di Lorenzo Malaraggia chiede verità

Lorenzo Malaraggia, morto dopo essere stato dimesso da due ospedali per un dolore al ginocchio: domani l’autopsiaLorenzo Malaraggia, 54 anni, è deceduto all’ospedale Maggiore di Lodi dopo essersi rivolto due volte per un dolore al ginocchio.

