Fiorentina morte Astori | maxi risarcimento alla famiglia La cifra a carico dell’ospedale di Careggi

L'ospedale di Careggi dovrà pagare più di un milione di euro alla famiglia di Davide Astori, il capitano della Fiorentina morto nel 2018 per un arresto cardiaco. La cifra, stabilita dal tribunale, arriva come risarcimento per il decesso avvenuto mentre Astori si trovava in un albergo di Udine, in attesa della partita contro l’Udinese. La sentenza conferma la responsabilità dell’ospedale nella vicenda e chiude un lungo processo iniziato subito dopo la tragica scomparsa del giocatore.

I soldi andranno alla compagna del calciatore, Francesca Fioretti, alla figlia Vittoria, ai genitori e ai fratelli di Davide Astori. Era stata una sentenza del tribunale di Firenze, confermata poi dalla Cassazione, a decidere il risarcimento, insieme alla condanna a un anno del professor Giorgio Galanti che aveva seguito il calciatore, pena poi sospesa. La legge prevede che sia l’ospedale a pagare e a rifarsi in un secondo momento sul medico, qualora ravvisasse una colpa grave nella sua condotta. Galanti era accusato di non aver interpretato correttamente le anomalie emerse durante una prova da sforzo di Astori, che richiedevano ulteriori esami, secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

