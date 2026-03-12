Morte Enrica Bonaccorti Bassetti | Lei come mia madre portata via da tumore bastardo

Enrica Bonaccorti è deceduta dopo aver combattuto un tumore al pancreas. Nei mesi precedenti aveva condiviso con il pubblico le sue esperienze di cura, tra chemioterapia e radioterapia. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla famiglia, che hanno ricordato il suo atteggiamento dignitoso durante il percorso di malattia. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi e amici.

"Enrica Bonaccorti è morta. Come gia avevano fatto, tra gli altri, Gianluca Vialli e Eleonora Giorgi ha affrontato, con grandissima dignità, un tumore al pancreas con chemioterapia e radioterapia, aggiornando il pubblico sul suo percorso di cura. Anche la mia mamma ci è stata portata via da questo tumore che è davvero subdolo e bastardo". Così su Instagram l'infettivologo Matteo Bassetti ricorda la conduttrice tv scomparasa oggi a 76 anni per un tumore al pancreas che le era stato diagnosticato lo scorso anno. "E' un tumore aggressivo, spesso asintomatico nelle fasi iniziali, rendendo difficile la diagnosi precoce. I sintomi comuni in fase avanzata includono dolore addominale che si irradia alla schiena, ittero (pelleocchi gialli), perdita di peso inspiegabile, nausea e diabete di nuova insorgenza.

