Enrica Bonaccorti come Gianluca Vialli ed Eleonora Giorgi Bassetti | Tumore al pancreas subdolo e aggressivo

Enrica Bonaccorti è deceduta dopo aver combattuto contro un tumore al pancreas, una malattia nota per la sua natura subdola e aggressiva. Aveva condiviso con il pubblico le tappe del suo percorso di cura, che includeva trattamenti di chemioterapia e radioterapia. La giornalista si è unita ad altri noti personaggi, come Gianluca Vialli ed Eleonora Giorgi, che avevano affrontato la stessa malattia.

« Enrica Bonaccorti è morta. Come già avevano fatto, tra gli altri, Gianluca Vialli e Eleonora Giorgi ha affrontato, con grandissima dignità, un tumore al pancreas con chemioterapia e radioterapia, aggiornando il pubblico sul suo percorso di cura. Anche la mia mamma ci è stata portata via da questo tumore che è davvero subdolo e bastardo». Così l'infettivologo Matteo Bassetti commenta la morte della nota conduttrice tv, spiegando che la patologia che l'ha uccisa «è un tumore aggressivo, spesso asintomatico nelle fasi iniziali, rendendo difficile la diagnosi precoce. I sintomi comuni in fase avanzata includono dolore addominale che si irradia alla schiena, ittero (pelleocchi gialli), perdita di peso inspiegabile, nausea e diabete di nuova insorgenza.

